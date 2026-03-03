Сотрудничество между Венгрией и Азербайджаном в сфере энергетики остаётся стратегически важным – МИД (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Сотрудничество между Венгрией и Азербайджаном в сфере энергетики остаётся стратегически важным.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend государственный секретарь по вопросам политики безопасности и энергетической безопасности в Министерстве иностранных дел и торговли Венгрии Петер Старай в кулуарах заседания Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

«Для нас сотрудничество с Азербайджаном и странами региона, конечно, очень важно. Для Венгрии энергетическая безопасность является частью нашего суверенитета. Мы страна без выхода к морю, поэтому должны выстраивать как можно больше линий сотрудничества с разными странами и регионами. И Азербайджан, безусловно, одна из стран, с которыми у нас очень плодотворное сотрудничество», — отметил Старай.

Он подчеркнул, что нынешняя встреча посвящена анализу текущей ситуации, учитывая многочисленные вызовы: «Продолжается война в Украине, идет война в Иране, и эти события будут иметь серьёзное влияние на цены на нефть и газ. Поэтому сотрудничество между нашими регионами и странами является долгосрочной задачей».

Государственный секретарь добавил, что Венгрия давно выступает за более тесное сотрудничество с Азербайджаном: «Азербайджан располагает ресурсами и заинтересован в совместной работе с Европой. В этом отношении мы уже прошли большой путь. Наши национальные компании всё активнее сотрудничают с азербайджанскими компаниями, у них разные схемы совместной работы».

Особое внимание Петер Старай уделил возобновляемой энергетике: «Сотрудничество в секторе возобновляемой энергии между каспийским регионом и Европой является стратегическим, потому что речь идёт о возобновляемой энергии, поступающей из этого региона, с фокусом на Азербайджан и Центральную Азию в направлении Европы. И если мы хотим успешно интегрировать её в традиционные энергетические системы, мы должны быть к этому готовы, потому что это — будущее».