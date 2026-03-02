Иранские беспилотники нанесли удары по энергообъектам Катара

БАКУ /Trend/ - Иранские беспилотники нанесли удары по энергетическим объектам Катара.

Как сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявило министерство обороны Катара.

Согласно информации, два иранских беспилотника нанесли удары по энергетическим объектам в промышленном городе Рас-Лаффан.

«Один беспилотник нанес удар по водохранилищу электростанции в Месаиде, а другой - по энергетическому объекту компании Qatar Energy в промышленном городе Рас-Лаффан. Сообщений о жертвах нет», - говорится в заявлении.

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.

