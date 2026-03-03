TotalEnergies о второй фазе разработки месторождения "Абшерон"

БАКУ /Trend/ - TotalEnergies, SOCAR и XRG в настоящее время изучают вторую фазу разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон".

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала старший вице-президент TotalEnergies Мартина Опицци на 12-м заседании министров Консультативного совета Южного газового коридора и 4-м заседании министров Консультативного совета по «зелёной» энергетике в Баку.

"Абшерон" — это пример того, чего можно достичь благодаря тесному и долгосрочному сотрудничеству между TotalEnergies, SOCAR и XRG, объединяющему международную экспертизу и сильных национальных и региональных партнеров. Совместно с SOCAR и XRG мы в настоящее время изучаем вторую фазу разработки месторождения "Абшерон". Это газовое месторождение в Каспийском море на глубине от 45 до 450 метров. Добыча началась в июле 2023 года, и с самого начала производство остается стабильным, демонстрируя высокую надежность и высокий уровень промышленной безопасности, что создает прочную основу для дальнейшего развития", - сказала она.

Опицци отметила, что вторая фаза — полномасштабная разработка месторождения — включает два основных компонента.

По ее словам, первый компонент предусматривает бурение трех подводных скважин и прокладку 114 километров многофазных морских трубопроводов.

"Второй — строительство наземной установки по переработке газа, предназначенной для подготовки продукции к поставкам как на внутренний, так и на международный рынки. Это будет способствовать укреплению энергетической безопасности Азербайджана и его роли надежного регионального поставщика газа", - сказала она.