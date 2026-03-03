Грузия играет надёжную транзитную роль в рамках Южного газового коридора — министр

БАКУ/Trend/ - Грузия выступает надёжной транзитной страной в рамках Южного газового коридора, способствуя диверсификации и безопасности энергоснабжения региональных и европейских рынков.

Как сообщает Trend, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили на 12-м заседании министров Консультативного совета Южного газового коридора и 4-м заседании министров Консультативного совета по «зелёной» энергетике в Баку.

«Грузия играет надёжную транзитную роль в рамках Южного газового коридора, способствуя диверсификации и безопасности энергоснабжения региональных и европейских рынков. Устойчивое региональное сотрудничество и усиление взаимосвязанности остаются краеугольным камнем безопасного и устойчивого энергетического будущего. Грузия намерена достичь полной самообеспеченности в производстве электроэнергии к 2036 году. Эта цель будет достигнута за счёт значительных инвестиций в возобновляемую энергетику и передающую инфраструктуру, включая развитие новых трансграничных соединений», — сказала она.

Отметим, что Южный газовый коридор, обеспечивающий поставки газа в Турцию и Европу, включает четыре основных компонента: второй этап разработки месторождения «Шах Дениз», расширение Южнокавказского газопровода (SCPX), Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP).

На сегодняшний день Трансадриатический газопровод — европейский сегмент Южного газового коридора — поставил 56 млрд кубометров газа. Кроме того, в январе текущего года TAP прошёл первое расширение на 1,2 млрд кубометров в год, что позволяет обеспечить дополнительные поставки на европейский рынок с 2026 года.