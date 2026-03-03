Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Иcхаком Даром.

Об этом передает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что министры обменялись мнениями по поводу военной эскалации и усиления напряженности в ближневосточном регионе.

Было подчеркнуто влияние текущей ситуации на региональную и глобальную безопасность, отмечена важность соблюдения гуманитарного права, защиты гражданского населения и объектов, а также решения вопросов на основе международных правовых норм и принципов, посредством диалога и дипломатических средств.

Пакистанская сторона также проинформировала о текущей ситуации, связанной со столкновениями на пакистано-афганской границе.

В ходе телефонного разговора также обсуждалось текущее состояние отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном и перспективы их дальнейшего развития.

