Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Иcхаком Даром.
Об этом передает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.
Сообщается, что министры обменялись мнениями по поводу военной эскалации и усиления напряженности в ближневосточном регионе.
Было подчеркнуто влияние текущей ситуации на региональную и глобальную безопасность, отмечена важность соблюдения гуманитарного права, защиты гражданского населения и объектов, а также решения вопросов на основе международных правовых норм и принципов, посредством диалога и дипломатических средств.
Пакистанская сторона также проинформировала о текущей ситуации, связанной со столкновениями на пакистано-афганской границе.
В ходе телефонного разговора также обсуждалось текущее состояние отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном и перспективы их дальнейшего развития.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!