Fitch подтвердило рейтинги ЗАО «Южный газовый коридор» и еще семи инфраструктурных компаний

БАКУ/Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги ЗАО «Южный газовый коридор» (Southern Gas Corridor Closed Joint-Stock Company) и еще семи инфраструктурных компаний развивающихся рынков Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) после обновления корпоративных рейтинговых критериев, сообщает во вторник Trend.

Как отмечается в сообщении агентства, действия предприняты в связи с обновлением «Критерии корпоративного рейтинга» и «Отраслевые навигаторов — Дополнение к критериям корпоративного рейтинга» от 9 января 2026 года. При этом сами рейтинги и прогнозы по компаниям не изменились.

По данным Fitch, оценка бизнес- и финансового профиля ЗАО «Южный газовый коридор» включает следующие факторы:

• Менеджмент — bbb- (низкая относительная значимость);

• Секторные характеристики — bbb+ (умеренная значимость);

• Рыночная и конкурентная позиция — bbb (умеренная);

• Диверсификация и качество активов — bbb (умеренная);

• Операционные характеристики компании — bbb (высокая);

• Рентабельность — bbb (низкая);

• Финансовая структура — a+ (умеренная);

• Финансовая гибкость — bbb+ (умеренная).

Помимо ЗАО «Южный газовый коридор», Fitch подтвердило рейтинги следующих компаний:

• Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC)

• Namibia Water Corporation Limited

• GDZ Elektrik Dagitim Anonim Sirketi

• Nama Electricity Distribution Company SAOC

• Oman Electricity Transmission Company SAOC

• Regional Electrical Power Networks JSC

• Private Joint Stock Company National Power Company Ukrenergo

Fitch подчеркивает, что обновление критериев не оказало влияния на действующие рейтинги и прогнозы по всем указанным эмитентам.

