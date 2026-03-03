Fitch подтвердило рейтинги ЗАО «Южный газовый коридор» и еще семи инфраструктурных компаний

БАКУ/Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги ЗАО «Южный газовый коридор» (Southern Gas Corridor Closed Joint-Stock Company) и еще семи инфраструктурных компаний развивающихся рынков Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) после обновления корпоративных рейтинговых критериев, сообщает во вторник Trend.
Как отмечается в сообщении агентства, действия предприняты в связи с обновлением «Критерии корпоративного рейтинга» и «Отраслевые навигаторов — Дополнение к критериям корпоративного рейтинга» от 9 января 2026 года. При этом сами рейтинги и прогнозы по компаниям не изменились.
По данным Fitch, оценка бизнес- и финансового профиля ЗАО «Южный
газовый коридор» включает следующие факторы:
• Менеджмент — bbb- (низкая относительная значимость);
• Секторные характеристики — bbb+ (умеренная значимость);
• Рыночная и конкурентная позиция — bbb (умеренная);
• Диверсификация и качество активов — bbb (умеренная);
• Операционные характеристики компании — bbb (высокая);
• Рентабельность — bbb (низкая);
• Финансовая структура — a+ (умеренная);
• Финансовая гибкость — bbb+ (умеренная).
Помимо ЗАО «Южный газовый коридор», Fitch подтвердило рейтинги
следующих компаний:
• Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC)
• Namibia Water Corporation Limited
• GDZ Elektrik Dagitim Anonim Sirketi
• Nama Electricity Distribution Company SAOC
• Oman Electricity Transmission Company SAOC
• Regional Electrical Power Networks JSC
• Private Joint Stock Company National Power Company Ukrenergo
Fitch подчеркивает, что обновление критериев не оказало влияния
на действующие рейтинги и прогнозы по всем указанным
эмитентам.