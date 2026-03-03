Сотрудничество между европейскими операторами и SOCAR значительно расширило экспорт азербайджанского газа

БАКУ /Trend/ - Ввод в эксплуатацию Трансадриатического трубопровода в конце 2020 года стал историческим этапом, обеспечив прямые поставки азербайджанского газа на европейские рынки.

Об этом сказал заместитель вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Виталий Беглярбеков, выступая на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку, сообщает Trend.

Он отметил, что последующее подписание Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетике между Азербайджаном и Европейским союзом в 2022 году заложило основу для нового этапа сотрудничества.

"Этот документ установил четкие рамки для увеличения объемов экспорта и укрепления долгосрочного сотрудничества. Ввод в эксплуатацию интерконнекторов Греция-Болгария и Болгария-Сербия, а также инициативы по сотрудничеству между операторами газотранспортных систем ряда европейских стран и SOCAR значительно расширили географию экспорта азербайджанского газа. Сегодня азербайджанский газ поставляется в 16 стран, 10 из которых являются членами ЕС. Только в 2025 году европейским потребителям было поставлено около 13 миллиардов кубометров газа, что примерно на 60 процентов больше по сравнению с 2021 годом.

По состоянию на 1 февраля 2026 года по Южному газовому коридору было транспортировано в общей сложности 91,4 миллиарда кубометров газа, из которых более 55 миллиардов кубометров было поставлено в Европу. Этот рост, достигнутый в краткосрочной перспективе, ясно показывает надежность коридора и потенциал Азербайджана для увеличения поставок в ближайшие годы", - отметил он.

