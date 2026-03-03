Монтенегро и Азербайджан подпишут меморандум о приоритетах сотрудничества (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - В ближайшие недели может быть подписан меморандум между Монтенегро и Азербайджаном о приоритетах сотрудничества.

Об этом заявил Trend Государственный секретарь министерства энергетики Монтенегро Дино Тутунджич в кулуарах заседания Консультативных советов по Южному газовому коридору и зеленой энергетике в Баку.

«Во-первых, для меня большая честь быть в эти дни в Баку. Эта министерская встреча и совет — отличная возможность наладить контакты с нашими азербайджанскими партнёрами, а также со всеми присутствующими министрами и странами», — сказал он.

По словам Тутунджича, Консультативный совет рассматривается как возможность углубить отношения с Азербайджаном, который Монтенегро считает дружественной страной. Он отметил наличие большого потенциала, особенно в сфере нефти и газа.

«Кроме того, я рассматриваю это как возможность для установления контактов на полях встречи — для взаимодействия со странами Западных Балкан, с европейскими странами и вместе с Азербайджаном добиться конкретных результатов и реализовать полезные инициативы», - заявил министр.

Он также подчеркнул необходимость диверсификации энергетического сотрудничества и укрепления энергетической системы с расчётом на предстоящие десятилетия.

Министр сообщил, что накануне состоялась встреча с заместителем министра энергетики Азербайджана, которую он охарактеризовал как продуктивную.

«Мы согласовали дальнейшие шаги нашего сотрудничества и в ближайшие недели можем подписать меморандум о взаимопонимании с министерством Азербайджана, чтобы определить приоритеты нашего сотрудничества», - отметил он.