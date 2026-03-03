Назван объём производства на солнечной электростанции Гарадаг в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - На сегодняшний день солнечная электростанция Гарадаг в Азербайджане выработала более 1 миллиарда 100 тысяч киловатт-часов «зеленой» энергии, поставленной в национальную энергосистему.

Как сообщает Trend, об этом заявил директор Masdar Azerbaijan Мурад Садыхов на заседании Консультативных советов по Южному газовому коридору и зеленой энергетике, проходящем в Баку.

«По мере того как Азербайджан наращивает мощности возобновляемой энергетики, мы наблюдаем следующий этап развития - интеграцию различных источников генерации в сбалансированную и устойчивую энергетическую систему », - сказал он.

Садыхов отметил, что Masdar гордится тем, что вносит вклад в этот процесс.

«Наше партнерство в Азербайджане началось со строительства солнечной электростанции Гарадаг мощностью 230 МВт - первого в стране промышленного солнечного проекта, реализованного с привлечением иностранных инвестиций. Этот проект продемонстрировал, что Азербайджан способен привлекать международный капитал для проектов в сфере возобновляемой энергетики, развивать местную экспертизу и реализовывать сложную инфраструктуру на высоком уровне», - отметил он.

Директор Masdar Azerbaijan добавил, что сегодня станция обеспечивает надежной и доступной электроэнергией более 100 000 домовладений и является частью более диверсифицированного энергетического баланса Азербайджана: «На сегодняшний день она выработала более 1 миллиарда 100 тысяч киловатт-часов «зеленой» энергии, поставленной в национальную энергосистему».