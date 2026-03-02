S&P положительно оценивает работу нового руководства Центробанка Азербайджана за последние четыре года

БАКУ /Trend/ - Агентство S&P Global Ratings положительно оценивает результаты работы нового руководства Центрального банка Азербайджана (ЦБА) за последние четыре года, сообщает Trend со ссылкой на S&P.

«Мы положительно оцениваем работу нового руководства ЦБА за последние четыре года. Все банки соблюдают стандарты корпоративного управления, внедрённые в 2024 году, были реструктурированы комитеты наблюдательных советов и назначены независимые члены. Для проактивного снижения рисков, связанных с быстрым ростом кредитования в последние три года, регулятор активировал контрциклический капиталовый буфер 0,5% с марта 2025 года. Кроме того, были ужесточены правила регулирования потребительских кредитов и кредитных карт, которые росли быстрее всего. Банковская система оставалась стабильной в 2024–2025 годах», — отмечается в отчёте.

S&P считает, что эффективная реализация инициатив по модернизации регулирования и надзора за банковской системой Азербайджана приближает её к международным стандартам.

«Наибольшая активность по этим инициативам наблюдалась в последние три года в рамках Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы под руководством председателя ЦБА Талеха Казимова. Основные достижения 2024–2025 годов включают: внедрение стандартов корпоративного управления, регулирование сделок с аффилированными сторонами, регулирование управления ликвидностью в соответствии с требованиями Basel III, новые правила управления операционными и рыночными рисками, а также усиление требований к пруденциальной отчетности банков», — говорится в отчёте.

Агентство отмечает, что в 2026 году регуляторы планируют: внедрить надзор, основанный на рисках, для всех банков; перейти на Международную систему финансовой отчетновсти (МСФО-9); управлять переходом банковской системы к капитальной адекватности по стандартам Basel III; усилить требования к стресс-тестированию и управлению долгосрочной ликвидностью; ввести процессы внутренней оценки достаточности капитала и ликвидности; разработать консолидированный подход к надзору и систему разрешения проблемных банков.

«Эффективная реализация этих инициатив должна укрепить регулирование и надзор за банками в Азербайджане. Регулятор уделяет больше внимания новым и возникающим рискам, включая экологические, социальные и управленческие. ЦБА продолжает усиливать киберустойчивость банковского сектора, а также координировать меры противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT). За последние годы в Азербайджане значительно улучшена законодательная база AML/CFT, хотя остаются отдельные технические пробелы. Власти внедрили Национальный план действий по AML/CFT на 2023–2025 годы», — говорится в отчёте S&P.