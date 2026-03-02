Техасская пресса опубликовала статью о геноциде в Ходжалы

БАКУ /Trend/ - На американском сайте Texas State News.Net опубликована статья, посвященная 34-й годовщине Ходжалинского геноцида. Автором материала является руководитель Американо-Азербайджанского интеграционного центра (USACI) Самир Новрузов.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, в статье подробно рассказывается об одном из самых трагических событий XX века - Ходжалинской резне.

Отмечается, что 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы сотни мирных жителей были с особой жестокостью убиты и подвергнуты массовому насилию. Подчеркивается, что жители Ходжалы находились в крайне уязвимом и беззащитном положении. Произошедшее в Ходжалы является одним из самых жестоких преступлений в истории человечества.

В статье также подчеркивается, что действия вооруженных сил Армении в Ходжалы противоречили международным документам, таким как Женевские конвенции, основанные на принципах защиты гражданского населения. Отмечается, что неспособность политических акторов и международного сообщества своевременно найти мирные механизмы урегулирования создала почву для насилия в отношении наших соотечественников.

В заключение подчеркивается, что если человечество действительно извлечет уроки из реалий о Ходжалы, то станет возможным предотвратить повторение подобных жестоких трагедий в будущем.

С подробным текстом статьи можно ознакомиться по следующей ссылке:

https://texas.statenews.net/newsr/278889421

