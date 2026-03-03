Азербайджан превращается в стратегический центр "зеленых" энергетических интерконнекторов - Парвиз Шахбазов

БАКУ/Trend/ - Азербайджан, расположенный на пересечении Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока, становится стратегическим центром региональных электрических и "зеленых" энергетических интерконнекторов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе выступления на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике, проходящих в Баку.

Министр подчеркнул, что эта роль усиливается развитием Среднего коридора и маршрута Трампа в интересах международного мира и процветания.

"Сотрудничество на стратегическом уровне с партнерами подтверждает важность интеграции энергетических и информационных связей, а также диверсификации маршрутов поставок в регионе Каспия и Черного моря, подчеркивая незаменимую роль Азербайджана в этой архитектуре.

Через "зеленые" энергетические коридоры Каспий–Черное море–Европа, Азербайджан–Турция–Европа, а также через Транскаспий и Восток-Запад потенциал возобновляемой энергии Азербайджана и Центральной Азии интегрируется в единую систему. В сочетании с волоконно-оптическими компонентами эти проекты создадут долгосрочный, диверсифицированный электрический и информационный мост с Европой", - отметил министр.