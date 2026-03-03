Состоялось заседание Временного руководящего совета Ирана

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось 3-е заседание Временного руководящего совета Ирана.

Об этом передает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Сообщается, что на заседании присутствовали Президент Ирана Масуд Пезешкиан, председатель судебной системы Голамхуссейн Мохсени Эджеи и член Совета экспертов Алиреза Арафи.

Отмечается, что 1-е и 2-е заседания Временного руководящего совета состоялись в последние несколько дней.

Следует отметить, что после смерти Верховного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи Временный руководящий совет был создан в соответствии с конституцией. Этот совет будет действовать до избрания нового лидера Советом экспертов.

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.

