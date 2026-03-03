Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Госдеп США призвал американцев срочно покинуть более 10 стран Ближнего Востока

В мире Материалы 3 марта 2026 05:07 (UTC +04:00)
Госдеп США призвал американцев срочно покинуть более 10 стран Ближнего Востока

Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Госдепартамент США призвал граждан США немедленно покинуть более десяти стран Ближнего Востока из-за роста напряженности в регионе.

Как сообщает Trend, об этом заявила помощник госсекретаря США по консульским вопросам Мора Намдар в социальной сети "X".

Она отметила: «Марко Рубио и Госдепартамент настоятельно призывают американцев немедленно покинуть страны, перечисленные ниже, используя любые доступные коммерческие виды транспорта, в связи с серьезными угрозами безопасности».

В список вошли Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, сектор Газа, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, ОАЭ и Йемен.

