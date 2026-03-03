Эми Карлон будет представлять США на заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку

БАКУ/Trend/ - США будут представлены на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 4-м заседании министров Консультативного совета по «зеленой» энергетике в Баку поверенным в делах посольства США в Азербайджане Эми Карлон, сообщили во вторник Trend в посольстве США в Баку.

Кроме того, помощник госсекретаря США по экономическим, энергетическим и деловым вопросам Калеб Орр обратится к участникам мероприятия с видеосообщением.

Отметим, что 3 марта в Баку проходят 12-е заседание министров Консультативного совета по Южный газовый коридор и 4-е заседание министров Консультативного совета по зеленой энергетике.

В совещании примут участие 27 стран, включая Азербайджан и Европейский союз, 11 международных финансовых институтов и организаций, а также 49 энергетических компаний. В мероприятии ожидается участие министров, заместителей министров и других высокопоставленных представителей.

После вступительной сессии встреча продолжится министерской сессией, посвященной Южному газовому коридору — обеспечению устойчивого успеха и продвижению следующего этапа развития проекта, а также инициатив в сфере зеленой энергетики.

В рамках Консультативного совета состоится круглый стол ЕС–Азербайджан по инвестициям в «зеленую» транспортную инфраструктуру. По завершении мероприятия пройдет пресс-конференция, посвященная итогам 12-го заседания Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-го заседания Консультативного совета по зеленой энергетике.

Заседания министерского консультативного совета по Южному газовому коридору проводятся с февраля 2015 года.