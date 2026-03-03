Обнародован общий объем добычи на месторождении "Шахдениз"

БАКУ /Trend/ - С момента ввода в эксплуатацию до 1 февраля 2026 года на месторождении "Шахдениз" было добыто в общей сложности 267 миллиардов кубометров природного газа и 52,7 миллиона тонн конденсата. Из них 87 миллиардов кубометров приходится на второй этап разработки месторождения "Шахдениз".

Об этом заявил заместитель вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Виталий Беглярбеков во время выступления на 12-м заседании министров Консультативного совета Южного газового коридора и 4-м заседании министров Консультативного совета по "зелёной" энергетике, состоявшихся сегодня в Баку, сообщает Trend.

Он отметил, что в настоящее время месторождение работает на пиковых уровнях.

"Только в прошлом году было добыто 27,4 миллиарда кубометров газа и 3,8 миллиона тонн конденсата. Стабильная и масштабируемая работа создала прочную основу для строительства Южного газового коридора.

Европейский союз (ЕС) в настоящее время сталкивается со структурной проблемой поставок. Внутреннее производство сократилось примерно на две трети за последнее десятилетие, в то время как потребление оставалось относительно стабильным. В результате зависимость от импорта возросла примерно до 90 процентов", - сказал он.

В. Беглярбеков подчеркнул, что в этом контексте Южный газовый коридор стал важной составляющей энергетической системы Европы.

"Проект диверсифицировал как источники, так и маршруты, открыв четвертый маршрут поставок газа в Европейском союзе. Это не только укрепляет энергетическую безопасность, но и предоставляет более чистую альтернативу углеродоемким видам топлива, поддерживая цели ЕС в области "зеленого перехода" и способствуя стабильности системы в процессе трансформации энергетического сектора", - отметил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!