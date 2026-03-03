Проект Черноморского энергокабеля укрепит связность между Европой и Южным Кавказом — ЕС

БАКУ /Trend/ - Проект Черноморского энергетического кабеля (the Black Sea Submarine Cable), предусматривающий транспортировку «зеленой» энергии из Азербайджана и Грузии в Европу, станет важным шагом к укреплению связности между Европой и Южным Кавказом.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала директор целевой группы энергетической платформы и международных отношений Генерального директората энергетики Европейской комиссии Кристина Лобилло Борреро в ходе 12-го заседания министров Консультативного совета Южного газового коридора и 4-го заседания министров Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку.

По ее словам, Европейская комиссия недавно включила проект подводного кабеля по дну Чёрного моря (the Black Sea Submarine Cable) в список проектов взаимного интереса (PMI). Этот статус позволит претендовать на финансирование в рамках программы Connecting Europe Facility. Проект станет важным шагом к укреплению связности между Европой и Южным Кавказом.

"Мы с интересом ожидаем результатов текущих обсуждений, чтобы теснее увязать этот проект с «Зелёным энергетическим коридором», соединяющим Каспийское море с Европой", - сказала Кристина Лобилло Борреро.

Напомним, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее строительство подводного энергетического кабеля мощностью 1 000 МВт по дну Черного моря протяженностью 1 195 километров. Кабель предназначен для передачи «зеленой» электроэнергии, вырабатываемой в Азербайджане и Грузии, в Румынию с последующей транспортировкой в Венгрию и другие страны Европы, что расширит доступ Европы к возобновляемым источникам энергии Кавказского региона.

В сентябре 2024 года румынский оператор системы передачи электроэнергии Transelectrica, грузинский оператор Georgian State Electrosystem, азербайджанская энергокомпания AzerEnerji и венгерская энергокомпания MVM учредили совместную компанию для прокладки подводного кабеля по дну Черного моря.