Азербайджан представлен на конференции "Человек в зеркале фольклора" в Санкт-Петербурге (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском институте истории искусств состоялась международная научная конференция "Человек в зеркале фольклора", посвящённая 90-летию выдающегося учёного-музыковеда-фольклориста и этномузыколога Изалия Земцовского. Форум объединил ведущих исследователей в области фольклористики и этномузыкологии из разных стран. Азербайджан по личному приглашению директора института Д. А. Шумилина представили известные учёные.

В центре внимания участников - научное наследие юбиляра, его вклад в развитие теории формульности, музыкальной тюркологии и современных направлений этномузыкологических исследований, сообщила Trend Life участница форума, доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель кафедры теории музыки Бакинской музыкальной академии Алена Инякина.

В Зелёном зале РИИИ Алена Инякина представила доклад "Влияние принципов развития произведений азербайджанской традиционной музыки на стилистику сочинений азербайджанских композиторов".

Доктор искусствоведения, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана Рена Мамедова выступила онлайн с докладом "О базовых категориях теории формульности И. И. Земцовского в контексте музыкальной тюркологии".

Доктор философии по искусствоведению, профессор, заведующая кафедрой истории музыки Бакинской музыкальной академии, заслуженный деятель искусств Зумруд Дадашзаде представила онлайн-доклад "От истоков к будущему: идеи И. И. Земцовского и азербайджанская композиторская музыка".

Конференция подтвердила высокий международный статус научной школы Изалия Земцовского и стала важной площадкой для укрепления академических связей между исследовательскими центрами России и Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!