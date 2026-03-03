Обсуждено развитие сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в оборонпроме (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с министром оборонной промышленности Азербайджана Вугаром Мустафаевым находится с официальным визитом в Анкаре.

Об этом Trend сообщили в министерстве оборонной промышленности.

Отмечается, что в рамках визита В.Мустафаев провел встречи с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером, а также с председателем Комитета оборонной промышленности Халюком Гёргюном.

На встречах обсуждались текущее состояние и дальнейшее развитие сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в области оборонной промышленности, а также вопросы расширения обмена опытом и реализации новых проектов.

Подчеркнув важность укрепления сотрудничества в сфере безопасности и обороны, стороны обменялись мнениями о применении и развитии современных технологий и систем обороны, обсудили научный обмен в области оборонной промышленности, совместные тренинги и углубление сотрудничества по стратегическим проектам.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!