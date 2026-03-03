TAP успешно продвигается к достижению целей по декарбонизации - управляющий директор

БАКУ/Trend/ - Трансадриатический газопровод (TAP) успешно продвигается к достижению целей по декарбонизации.

Об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend управляющий директор TAP Лука Скиепатти накануне заседания Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

Управляющий директор подчеркнул, что TAP полностью осознаёт свою роль в поддержке энергетического перехода Европы наряду с вкладом в обеспечение энергетической безопасности.

«Параллельно с операционной деятельностью TAP следует пути декарбонизации собственных операций. В рамках Долгосрочной стратегии энергетического перехода TAP до 2050 года компания реализовала План управления углеродными выбросами на период 2022–2025 годов. План включал более 50 инициатив, направленных на сокращение углеродного следа TAP на 5%, метановых выбросов на 8% по сравнению с прогнозными показателями и утечек на 54% по сравнению с исходными данными программы обнаружения и ремонта утечек (LDAR) за тот же период.

TAP успешно продвигается к достижению намеченных краткосрочных целей. В 2025 году компания достигла общего сокращения выбросов парниковых газов более чем на 25% и метановых выбросов более чем на 50% по сравнению с прогнозом, а также снизила утечки более чем на 85% по сравнению с исходными данными. Наши усилия по декарбонизации сосредоточены на сокращении прямых выбросов CO₂ за счёт мероприятий по энергоэффективности, исследований по электрификации, возможного использования водорода и биометана, а также реализации Плана по сокращению выбросов метана, с целью достижения Gold Standard OGMP 2.0 в этом году», — сказал Лука Скиепатти.

Напомним, что 31 декабря 2020 года TAP осуществил транспортировку первых объёмов газа. Годовая пропускная способность TAP составляет 10 миллиардов кубометров, при этом предусмотрена возможность её увеличения до 20 миллиардов кубометров.

Трансадриатический газопровод, являющийся ключевым элементом Южного газового коридора, транспортирует природный газ с месторождения "Шахдениз" в Каспийском море напрямую на европейские рынки.

С 1 января 2026 года TAP предоставил дополнительную долгосрочную пропускную способность в рамках нового соглашения о транспортировке газа (GTA).