Южный газовый коридор играет стратегическую роль в обеспечении долгосрочной энергобезопасности — турецкий замминистра

БАКУ/Trend/ - Южный газовый коридор играет стратегическую роль в обеспечении долгосрочной энергетической безопасности.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Зафер Демирджан на 12-м заседании министров Консультативного совета Южного газового коридора и 4-м заседании министров Консультативного совета по «зелёной» энергетике в Баку.

«Существует общее понимание стратегической роли, которую Южный газовый коридор играет в обеспечении долгосрочной энергетической безопасности. Эта ценная концепция теперь развивается в направлении "Зелёного энергетического коридора“, который соединяет страны Кавказа и Центральной Азии с Европой», — отметил заместитель министра.

Он подчеркнул, что Турция является не только наиболее выгодным маршрутом для транспортировки природного газа, но и для передачи электроэнергии.

«Сотрудничество и партнёрство — это единственные эффективные инструменты, которые мы можем использовать для укрепления безопасности энергоснабжения и повышения благосостояния наших народов, а также для стимулирования социально-экономического развития», — добавил Демирджан.

Отметим, что Южный газовый коридор, обеспечивающий поставки газа в Турцию и Европу, включает четыре основных компонента: второй этап разработки месторождения «Шах Дениз», расширение Южнокавказского газопровода (SCPX), Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP).

На сегодняшний день Трансадриатический газопровод — европейский сегмент Южного газового коридора — поставил 56 млрд кубометров газа. Кроме того, в январе текущего года TAP прошёл первое расширение на 1,2 млрд кубометров в год, что позволяет обеспечить дополнительные поставки на европейский рынок с 2026 года.