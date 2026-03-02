Значительный рост внешних заимствований азербайджанских банков маловероятен— S&P

БАКУ /Trend/ - Агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что азербайджанские банки в ближайшие годы вряд ли значительно увеличат заимствования на международных долговых рынках, сообщает Trend со ссылкой на S&P.

«Чистое внешнее финансирование ограничено. Мы оцениваем, что чистый внешний долг банковской системы Азербайджана на конец 2025 года был отрицательным. Большая часть внешнего долга приходится на международные финансовые институты — включая Международная финансовая корпорация и Европейский банк реконструкции и развития — а также кредиты иностранных миноритарных акционеров банков. Мы не ожидаем существенного роста заимствований на международных долговых рынках в ближайшие годы ввиду умеренных экономических перспектив и достаточно крупной депозитной базы азербайджанских банков. Внутренние долговые рынки мелкие, поэтому не представляют собой жизнеспособную альтернативу для финансирования банков», — говорится в отчёте S&P.

По данным Центрального банка Азербайджана, на 31 декабря 2025 года совокупные активы банков, действующих в стране, составили 57,086 млрд манат, совокупные обязательства — почти 49,744 млрд манат, а балансовый капитал — 7,343 млрд манат.

В течение 2025 года совокупные активы банков выросли на 7,7%, обязательства — на 7,2%, а балансовый капитал — на 11%.

В отчетном месяце кредитный портфель банков увеличился на 1,3% или 377,5 млн манат и составил 30,063 млрд манат. Структура кредитного портфеля:

Бизнес-кредиты — 53,6% (16,106 млрд манат);

Потребительские кредиты — 31,1% (9,354 млрд манат);

Ипотечные кредиты — 15,3% (4,603 млрд манат).

В целом за 2025 год кредитный портфель банков увеличился на 9,4% или 2,585 млрд манат, в том числе: бизнес-кредиты — на 1,319 млрд манат, потребительские кредиты — на 909,3 млн манат, ипотечные кредиты — на 357 млн манат.

За 2025 год банки получили чистую прибыль в размере 1,162 млрд манат и операционную прибыль — 1,862 млрд манат.