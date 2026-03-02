Дональд Трамп объявил о числе убитых лидеров в ходе операции против Ирана

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп объявил об убийстве 49 высокопоставленных иранских лидеров в первый день операции Соединенных Штатов против Ирана.

Как сообщает Trend, об этом он сказал в интервью Fox News.

Дональд Трамп заявил, что аятолла Али Хаменеи встречался со своим ближайшим окружением за завтраком утром в день нападения.

"Мы думали, что потребуется четыре недели, чтобы избавиться от иранского руководства. Знаете, если они скрываются, то на это уходит больше четырех недель. Мы были шокированы, когда узнали о случившемся. У нас была точная информация о том, что произошло и где это произошло", - добавил Трамп.

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!