Азербайджан и Россия в ближайшее время предпримут шаги по урегулированию проблем в связи с катастрофой самолета AZAL

Политика Материалы 2 марта 2026 17:12 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Гюльнара Керимова
БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия в ближайшее время предпримут шаги по урегулированию проблем, возникших вследствие катастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL).

Как сообщает Trend, об этом, в частности, было сообщено во время встречи 2 марта Президента Ильхама Алиева с заместителем председателя правительства Российской Федерации, сопредседателем Межправительственной комиссии Алексеем Оверчуком.

В ходе беседы было отмечено, что в русле договоренностей лидеров Азербайджана и России, достигнутых в ходе их встречи в Душанбе 9 октября 2025 года, стороны осуществят в ближайшее время комплекс практических шагов по урегулированию проблем, возникших вследствие катастрофы самолета компании AZAL 25 декабря 2024 года.

