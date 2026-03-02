Азербайджан и Россия в ближайшее время предпримут шаги по урегулированию проблем в связи с катастрофой самолета AZAL

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия в ближайшее время предпримут шаги по урегулированию проблем, возникших вследствие катастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL).

Как сообщает Trend, об этом, в частности, было сообщено во время встречи 2 марта Президента Ильхама Алиева с заместителем председателя правительства Российской Федерации, сопредседателем Межправительственной комиссии Алексеем Оверчуком.

В ходе беседы было отмечено, что в русле договоренностей лидеров Азербайджана и России, достигнутых в ходе их встречи в Душанбе 9 октября 2025 года, стороны осуществят в ближайшее время комплекс практических шагов по урегулированию проблем, возникших вследствие катастрофы самолета компании AZAL 25 декабря 2024 года.