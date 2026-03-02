S&P прогнозирует сохранение привязки маната к доллару США

БАКУ /Trend/ - Агентство S&P Global Ratings ожидает, что Азербайджан сохранит привязку маната к доллару США на уровне 1,7 AZN за 1 USD, поддерживаемую регулярными интервенциями на валютном рынке и устойчивым уровнем резервов, сообщает Trend со ссылкой на S&P.

"Однако учитывая зависимость экономики от доходов от углеводородов, продолжительный период низких цен на нефть может побудить власти рассмотреть возможность контролируемой корректировки обменного курса для сохранения резервов. Привязка маната ограничивает автономию Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в проведении денежно-кредитной политики" - отмечается в последнем отчёте S&P.

Отметим, что согласно данным Центрального банк Азербайджана, в 2025 году стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 14 миллиардов долларов США, или на 19,8%, достигнув 85,1 миллиарда долларов США. Валютные резервы Центрального банка Азербайджана в 2025 году увеличились на 5,1% и на конец года составили 11,5 миллиарда долларов США.

Совокупные стратегические валютные резервы страны продолжают превышать международно признанные нормы достаточности. Так, на конец декабря 2025 года стратегические валютные резервы обеспечивали покрытие импорта импорта товаров и услуг на 38 месяцев (с учетом импорта за 9 месяцев 2025 года). Стратегические резервы в 3,6 раза превышают денежную массу в манатах (согласно денежному агрегату M2 на 01.01.2026).

Эти показатели демонстрируют устойчивость страны к внешним и внутренним экономическим шокам, а также показывают, что риски по государственному долгу находятся на полностью управляемом уровне.