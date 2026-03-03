Подписан меморандум о взаимопонимании между Госагентством Азербайджана и хорватской Energia Naturalis

БАКУ /Trend/ - Между Государственным агентством по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджанской Республики и хорватской компанией Energia Naturalis d.o.o. подписан Меморандум о взаимопонимании по отрудничеству в области возобновляемой энергетики.

Как сообщает Trend, меморандум был подписан сегодня в Баку в рамках 12-го заседания министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

Меморандум о взаимопонимании подписали директор Госагентства Джавид Абдуллаев и председатель правления Energia Naturalis d.o.o. Бостьян Напаст.

