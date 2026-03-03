БАКУ/Trend/ - Партнерство ЕС и Азербайджана носит стратегический характер и укрепляет энергетическую безопасность Европы.

Как сообщает Trend, об этом заявила Директор Группы Энергетической платформы Генерального директората по энергетике Европейской комиссии Кристина Лобильо на заседании Консультативных советов по Южному газовому коридору и зеленой энергетике в Баку.

По ее словам, политический ландшафт в мире за последние годы существенно изменился, и Европейский союз значительно инвестировал в диверсификацию и устойчивость, в частности в обеспечение доступа к глобальному рынку.

«В этом контексте мы придаем большое значение сохранению прочного взаимовыгодного партнерства с надежными поставщиками, такими как Азербайджан. В последнее время мы работаем над новой нормативной базой в Европейском союзе. Одним из важнейших направлений является пересмотр архитектуры энергетической безопасности с целью оценки дальнейших реформ, выходящих за рамки мер по хранению, а также предотвращения возможных перебоев в поставках газа в условиях геополитической нестабильности», - сказала она.

Директор отметила, что газовая политика Европейского союза смещается от зависимости к устойчивости.

«Юридические ограничения на импорт из России, а также диверсификация поставщиков, укрепление механизмов хранения и повышение гибкости рынка - все это способствует формированию более суверенной энергетической политики. Европейская комиссия выстраивает свой подход таким образом, чтобы обеспечивать безопасность поставок при одновременном соблюдении климатических целей и поддержании конкурентоспособности по стоимости.

Cовместно обеспечивая стабильные поставки, конкурентные условия, согласованность регулирования и постепенное снижение выбросов, мы можем укрепить энергетическую безопасность Европы, одновременно поддерживая роль Азербайджана как ключевого надежного и ориентированного на будущее партнера. Давайте продолжим углублять наше энергетическое сотрудничество в духе доверия, стабильности и общей процветания между Европейским союзом и Азербайджаном», - заключила К.Лобильо.