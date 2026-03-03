Болгария заинтересована в расширении энергосотрудничества с Азербайджаном – замминистра (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Болгария заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в энергетическом секторе.

Об этом сказала Trend заместитель министра энергетики Болгарии Теодора Георгиева на полях 12-го заседания министров Консультативного совета Южного газового коридора и 4-го заседания министров Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку.

"Существует множество направлений для сотрудничества. В настоящее время реализуется ряд проектов, играющих важную роль. Два из них в Панагюриште. Один — проект по распределению газа, в котором SOCAR заинтересована совместно с Asarel Energy. Кроме того, в Болгарии запущен инициированный SOCAR проект гибридной системы сжатого природного газа (CNG). Эта гибридная система может стать хорошей моделью не только для Болгарии, но и для Албании и Азербайджана", — сказала Т. Георгиева.

По ее словам, в настоящее время реализуется множество успешных совместных проектов, азербайджанские компании активно работают в Болгарии и находят надежных партнеров, что заслуживает высокой оценки.

Замминистра отметила, что благодаря интерконнектору Греция–Болгария (IGB) Болгария является неотъемлемой частью Южного газового коридора — проверенной модели того, как страны, объединенные общим видением, могут создавать инфраструктуру, обеспечивающую реальную энергетическую безопасность и независимость Европы.

"Азербайджан является одним из важнейших и надежных энергетических партнеров Болгарии, обеспечивая более 40 процентов нашего природного газа. Важно, что Азербайджан поставляет доступный и конкурентоспособный газ, что жизненно необходимо для болгарской промышленности, производства и конкурентоспособности нашей экономики. Это партнерство основано на надежности, предсказуемости и долгосрочной стратегической согласованности. В рамках контракта между AGSC и Bulgargaz мы ежегодно получаем 1 млрд кубометров в течение 25 лет", — подчеркнула Т. Георгиева.

По ее словам, ранее Болгария на 90 процентов зависела от «Газпрома», а цены были неблагоприятными. "Южный газовый коридор сыграл значительную роль и изменил ситуацию", — сказала она.

Т. Георгиева подчеркнула, что Европейской комиссии необходимо разработать грантовый механизм для поддержки расширения данной инфраструктуры, отметив, что Европе требуются стабильные, диверсифицированные и предсказуемые маршруты поставок, а Южный газовый коридор является в этом отношении стратегическим активом.

Кроме того, она отметила, что Болгария ожидает продвижения совместного предприятия SOCAR и Asarel, а также перехода к лицензированию и строительству, что станет первой прямой инвестицией SOCAR в Болгарии.

"Проект гибридной газификации с M-Gaz имеет социальное и стратегическое значение. Мы ожидаем, что SOCAR приоритетно обеспечит объемы газа для Болгарии, Северной Македонии и Албании с учетом значительного социального эффекта для школ, детских садов, сообществ и отдаленных регионов", — добавила она.

Т. Георгиева также сказала, что Азербайджан и Болгария разрабатывают совместно проект первого в Каспийском регионе завода по переработке отработанных масел, ввод в эксплуатацию которого запланирован на май 2026 года.

"Мы приветствуем интерес SOCAR к расширению присутствия на топливном рынке Болгарии, включая возможное приобретение активов. Болгария готова оказать содействие в рамках правовой и нормативной базы", — добавила она.

Замминистра также отметила, что в ходе заседания министров Консультативного совета Южного газового коридора обсуждались «зеленые коридоры», обладающие значительным потенциалом.

"Мы решительно поддерживаем развитие "зеленых коридоров" в рамках инициативы Южного газового коридора. Эти инициативы не заменяют наше сотрудничество — они дополняют и углубляют его. Они модернизируют существующую инфраструктуру, сокращают выбросы и обеспечивают сохранение ключевой роли природного газа как балансирующего топлива в период энергетического перехода", — заключила Т. Георгиева.