Минэкономики Азербайджана и bp обсудили направления в области «зелёной» энергетики и декарбонизации

БАКУ/Trend/ - Министерство экономики Азербайджана и bp обсудили приоритеты сотрудничества и развитие совместных проектов.

Как сообщает Trend, об этом в своем аккаунте в социальных сетях написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В ходе встречи с исполнительным вице-президентом по добыче и операциям компании bp Гордоном Бирреллом мы рассмотрели ключевые приоритеты повестки нашего сотрудничества.

Обсуждения были сосредоточены на повышении эффективности текущих проектов, продвижении совместных инициатив в сфере «зелёной» энергетики, совершенствовании рабочих процессов в соответствии с глобальными отраслевыми стандартами, ускорении декарбонизации в нефтегазовых операциях, а также создании большей реальной ценности за счёт инновационных подходов", - говорится в публикации.

Отметим, что bp является оператором крупного морского месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» и газового месторождения «Шахдениз» в Азербайджане. Компания также участвует в проектах транспортировки углеводородов, включая трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Южнокавказский трубопровод, терминал в Сангачале.

Компания также приобрела доли участия в проектах разработки месторождения «Карабах» и структуры «Ашрафи - Дан Улдузу - Айпара». В сфере возобновляемой энергии она работает над проектом солнечной электростанции «Шафаг».