bp работает над освоением новых источников газа за пределами «Шах Дениз»

БАКУ/Trend/ - Компания bp работает над освоением новых источников газа за пределами азербайджанского месторождения «Шах Дениз».

Как сообщает Trend, об этом заявил вице-президент bp по производству по Азербайджану, Грузии и Турции Стюарт Шоу на 12-м заседании министров Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

«Ключевым элементом этого процесса является разработка независимых газовых залежей Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ). Эти залежи обладают значительным потенциалом — до 4 триллионов кубических футов извлекаемого газа. Мы уже пробурили первую эксплуатационную скважину независимых газовых залежей на платформе West Chirag и ожидаем поступления первого газа в ближайшие месяцы. Эта скважина также предоставит важные данные для оценки, которые помогут определить следующие шаги в разработке независимых газовых залежей АЧГ», — сказал он.

Шоу напомнил, что в прошлом году bp присоединилась к проектам Karabagh и ADUA.

«Мы нацелены на разведку и разработку новых нефтяных и газовых месторождений в Каспийском регионе. Вместе с SOCAR мы оцениваем варианты развития, позволяющие максимально эффективно использовать существующую инфраструктуру. В качестве оператора мы применяем наш глобальный опыт и технологии, чтобы продвигать эти проекты безопасно и эффективно. В качестве первого шага мы проводим программы сейсмических исследований по обоим проектам для лучшего понимания залежей.

Эти данные будут ключевыми при проектировании концепций будущей разработки. Мы также продолжаем оценочные работы по блоку Шафаг-Асиман — теперь с новым партнёром, TPAO. Это сотрудничество обеспечивает дополнительную техническую и финансовую поддержку, помогая ускорить работы на этой перспективной структуре», — добавил вице-президент bp.