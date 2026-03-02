Обсуждено сотрудничество в сфере платежных технологий между ЦБА и итальянскими компаниями

БАКУ /Trend/ - Между Центральным банком Азербайджана и итальянскими компаниями Numia и Bancomat обсуждены возможности сотрудничества в сфере цифровых финансовых услуг и платёжных технологий, вопросы внедрения инновационных платежных решений, изучения международного опыта.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

Согласно информации, обсуждения состоялись в ходе встречи заместителя председателя Центрального банка Вусала Халилова с делегацией компаний Numia и Bancomat.

Отмечается, что встреча прошла в рамках визита в Азербайджан делегации представителей бизнес-сектора Италии, организованного Государственным нефтяным фондом и Агентством по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) по инициативе компании Fondo Strategico Italiano.

"В рамках визита также состоялось мероприятие на тему «Азербайджано-итальянские деловые и инвестиционные связи». В ходе мероприятия были обсуждены текущее состояние и перспективы развития экономических отношений между Азербайджаном и Италией, инвестиционные возможности в приоритетных секторах, благоприятная деловая среда и вопросы расширения институционального сотрудничества", - сообщает банк.

Отметим, что, по состоянию на январь, в Азербайджане количество платежных карт, находящихся в обращении через системы банков и АО "Азерпочт", увеличилось на 176 тысяч по сравнению с предыдущим месяцем и составило 22 миллиона 156 тысяч единиц. По сравнению с соответствующим периодом 2025 года этот показатель вырос на 11%.