Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в качестве надежного транзитера энергоресурсов

Политика Материалы 3 марта 2026 15:07 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в качестве надежного транзитера энергоресурсов
Айсель Мамедли
БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет важную роль в качестве надежного транзитера энергоресурсов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

«Мы обеспечиваем важный транзит нефти для Казахстана и Туркменистана, и год за годом объем нефти, транспортируемой через нашу систему, растет. Мы способны и обладаем инфраструктурой для приема большего количества нефти с восточного побережья Каспия», - подчеркнул глава государства.

