Управляющий директор TAP об условиях увеличения пропускной способности выше 20 млрд кубометров (Эксклюзивное интервью)

БАКУ/Trend/ - Сроки увеличения пропускной способности Трансадриатического газопровода (TAP) выше 20 миллиардов кубометров в год в основном определяются рыночной конъюнктурой.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend управляющий директор TAP Лука Скиепатти накануне заседания Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

Он отметил, что Консультативный совет Южного газового коридора является ключевой платформой, объединяющей представителей со всего мира, международные организации, финансовые институты и представителей энергетической отрасли, предоставляя возможность обсудить стратегическую значимость коридора как критической инфраструктуры, обеспечивающей энергетическую безопасность Европы и диверсификацию поставок.

«В 2025 году TAP достигла нескольких важных этапов: от транспортировки 50 миллиардов кубометров природного газа в Европу до завершения пяти лет эксплуатации и успешного выполнения первого этапа расширения точно в срок и в рамках бюджета без прерывания потока газа. Такая эффективность была бы невозможна без тесной координации с национальными регулирующими органами, правительствами стран-участниц, институтами Европейского союза, смежными операторскими компаниями и партнерами в секторе Upstream, что демонстрирует важность сотрудничества в рамках более широкой газовой сети. В этом контексте Консультативный совет ЮГК предоставляет важную возможность для прямого взаимодействия с этими партнерами и обмена мнениями о будущем этого стратегического энергетического коридора», — подчеркнул управляющий директор.

Л. Скиепатти отметил, что с начала года TAP предоставляет дополнительно 1,2 миллиарда кубометров в год долгосрочной мощности, забронированной в ходе рыночного теста 2021 года.

«Эта дополнительная долгосрочная мощность стала доступной благодаря успешному завершению работ на компрессорной станции TAP в Греции, что позволило реализовать первый этап расширения пропускной способности. Проект, начатый в январе 2024 года, был выполнен точно в срок и безопасно, что демонстрирует оперативную устойчивость TAP, высокий уровень планирования и безупречность реализации. При наличии интереса со стороны рынка TAP имеет потенциал для дальнейшего увеличения пропускной способности с возможностью превышения 20 миллиардов кубометров в год», — пояснил он.

По словам Скиепатти, любое дальнейшее расширение может быть инициировано через открытый, прозрачный и недискриминационный процесс рыночного теста, проводимого как минимум раз в два года. Масштаб и сроки дополнительного расширения будут зависеть от объема накопленных обязывающих заявок на мощность, полученных в ходе теста, и их экономической целесообразности. «Таким образом, график достижения уровня пропускной способности выше 20 миллиардов кубометров в год в первую очередь определяется рыночной конъюнктурой», — подчеркнул управляющий директор.

Управляющий директор напомнил, что рыночный тест 2025 года, запущенный в июле, в настоящее время продолжается.

«TAP предлагает рынку мощности для краткосрочных продуктов через платформу бронирования PRISMA в соответствии с Календарем аукционов ENTSOG», — добавил он.

Что касается объемов поставок, Л. Скиепатти отметил, что с начала эксплуатации трубопровод транспортировал в Европу более 55,7 миллиарда кубометров газа. «Из этого объема 46,4 млрд кубометров было поставлено в Италию, 5,3 млрд кубометров — в Грецию, 3,7 млрд кубометров — в Болгарию. С начала 2026 года мы уже поставили в Европу более 1,5 млрд кубометров» (по состоянию на 21 февраля 2026 года), — подчеркнул управляющий директор.

Что касается политики по сокращению выбросов, управляющий директор подчеркнул, что TAP полностью осознаёт свою роль в поддержке энергетического перехода Европы наряду с вкладом в обеспечение энергетической безопасности.

«Параллельно с операционной деятельностью TAP следует пути декарбонизации собственных операций. В рамках Долгосрочной стратегии энергетического перехода TAP до 2050 года компания реализовала План управления углеродными выбросами на период 2022–2025 годов. План включал более 50 инициатив, направленных на сокращение углеродного следа TAP на 5%, метановых выбросов на 8% по сравнению с прогнозными показателями и утечек на 54% по сравнению с исходными данными программы обнаружения и ремонта утечек (LDAR) за тот же период.

TAP успешно продвигается к достижению намеченных краткосрочных целей. В 2025 году компания достигла общего сокращения выбросов парниковых газов более чем на 25% и метановых выбросов более чем на 50% по сравнению с прогнозом, а также снизила утечки более чем на 85% по сравнению с исходными данными. Наши усилия по декарбонизации сосредоточены на сокращении прямых выбросов CO₂ за счёт мероприятий по энергоэффективности, исследований по электрификации, возможного использования водорода и биометана, а также реализации Плана по сокращению выбросов метана, с целью достижения Gold Standard OGMP 2.0 в этом году», — заключил Лука Скиепатти.