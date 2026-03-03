Халг Банк предлагает выгодные условия автокредитования

Стать владельцем автомобиля стало еще доступнее благодаря новой кредитной кампании Халг Банк. До 30 июня в партнерских автосалонах можно приобрести автомобили с электрическим или гибридным двигателем в кредит сроком до 59 месяцев по ставке 13%–15% годовых, а автомобили с прочими типами двигателей — по ставке 14%–15% годовых.

Кроме того, при оформлении кредита первоначальный взнос за транспортные средства с электрическим двигателем составляет 20% в случае, если срок их производства не превышает 1 года.

Более подробную информацию и список партнерских автодилеров можно получить, перейдя по ссылке: https://www.xalqbank.az/ru/castnim-licam/krediti/avtomobilniy?include=menu

Также в Халг Банке снижен тариф на зарубежные переводы, связанные с автомобильным транспортом (покупка транспортных средств и запасных частей, их доставка, участие в аукционах), до 0,2% (мин. 50 USD/ 25 EUR; макс. 300 USD / EUR).

