У Ирана не осталось ни одного корабля в Оманском заливе - CENTCOM

БАКУ/ Trend/ - Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что ни один из 11 иранских кораблей, ранее находившихся в Оманском заливе, больше не присутствует в этом регионе.

Как сообщает Trend, CENTCOM опубликовало это заявление на X.

В заявлении отмечалось: «Два дня назад в Оманском заливе находилось 11 иранских кораблей; сегодня их там нет».

Центральное командование добавило, что США продолжат операции по обеспечению свободы судоходства и что зона его оперативной ответственности охватывает Ближний Восток.

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.