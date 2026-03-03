Южный газовый коридор продолжает демонстрировать стратегическое значение для Европы – представитель Греции

БАКУ/Trend/ - Южный газовый коридор продолжает демонстрировать свое стратегическое значение для энергетической безопасности Европы.

Как сообщает Trend, об этом сказала генеральный секретарь по вопросам энергии и минеральных ресурсов Министерства окружающей среды и энергетики Греции Деспина Палиарута на заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

«Южный газовый коридор зарекомендовал себя как надежный маршрут диверсификации и стабилизирующий фактор для более широкого региона в период глубоких геополитических потрясений. Этот коридор следует оценивать не только как маршрут диверсификации, но и как потенциальный инструмент декарбонизации», - сказала она.

Отметим, что Южный газовый коридор, обеспечивающий поставки газа в Турцию и Европу, включает четыре основных компонента: второй этап разработки месторождения «Шах Дениз», расширение Южнокавказского газопровода (SCPX), Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP).

На сегодняшний день Трансадриатический газопровод — европейский сегмент Южного газового коридора — поставил 56 млрд кубометров газа. Кроме того, в январе текущего года TAP прошёл первое расширение на 1,2 млрд кубометров в год, что позволяет обеспечить дополнительные поставки на европейский рынок с 2026 года.