Председатель Еврокомиссии призвала к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке

БАКУ/ Trend/ - Ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной.

Как сообщает Trend, об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своей публикации в социальной сети X.

"Во-первых, есть возрожденная надежда для долго страдающего народа Ирана. Мы решительно поддерживаем их право определять свое будущее. Во-вторых, мы должны сделать все возможное, чтобы деэскалировать ситуацию и остановить распространение конфликта", - сказала она.

Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что стабильность региона имеет первостепенное значение, отметив, что единственным долговечным решением является дипломатическое.

"Это означает для Ирана переходный период, включающий прекращение как ядерной, так и баллистической программ, а также прекращение дестабилизирующих действий в регионе", - добавила фон дер Ляйен.

Она также заявила, что текущая ситуация будет обсуждаться на заседании Совета безопасности, подчеркнув, что Европа должна быть готова к последствиям последних событий - от вопросов энергетики и ядерных технологий до миграции и безопасности.