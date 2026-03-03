Казахстан станет надёжным поставщиком «зелёной» энергии по коридору ЦА-Азербайджан - замминистра (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ — В рамках проекта «Зеленый» энергетический коридор Центральная Азия – Азербайджан» Казахстан станет надежным поставщиком «зеленой» электроэнергии.

Об этом Trend сказал заместитель министра энергетики Казахстана Санжар Жаркешов.

По его словам, при интеграции энергосистем Казахстана, Узбекистана и Азербайджана для экспорта «зеленой» энергии существует четкая последовательность этапов.

«У нас есть четкое понимание процесса. Все три участника обсуждают ключевые вопросы — объемы мощности, тарифы, технические схемы, а также прогнозы потребления и распределения энергии», — сказал он.

Замминистра подчеркнул активное развитие возобновляемой энергетики в Казахстане. В стране реализуется более 160 проектов ВИЭ общей мощностью свыше 6 ГВт, и ежегодно вводятся новые объекты.

«К моменту реализации проекта «зеленого коридора» у нас будет еще больше мощностей. Мы знаем, что Узбекистан также активно наращивает мощности в сфере "зеленой энергетики". Поэтому я считаю, что проект обладает большой перспективой, а Казахстан как страна-экспортер станет надежным поставщиком «зеленой» электроэнергии», — добавил С. Жаркешов.

Что касается поставок нефти, он сообщил, что Казахстан планирует увеличение объемов по нефтепроводу БТД, однако все зависит от тарифов и спроса.

Отметим, что в целях реализации проекта на основании Соглашения о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджана, Казахстана и Узбекистана в сфере развития и передачи "зеленой" энергии создано совместное предприятие «Альянс Зеленого коридора». По итогам международного тендера на подготовку технико-экономического обоснования итальянская компания CESI S.p.A была объявлена победителем. Процесс подготовки ТЭО будет осуществляться при поддержке АБР и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ).