Apple представила iPhone 17e и новую версию iPad Air

БАКУ/ Trend/ - Компания Apple представила модель iPhone 17e, которая является прямым преемником iPhone 16e.
Как сообщает Trend, версия с 256 гигабайтами памяти стоит 599 долларов. После презентации Apple сняла iPhone 16e с продажи.
Смартфон оснащен процессором A19, 8 гигабайтами оперативной памяти и модемом C1X. Он имеет 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR с частотой обновления 60 Гц, а экран защищен новым покрытием «Ceramic Shield 2».
Одновременно Apple представила новую версию iPad Air. Устройство оснащено процессором M4, 8 гигабайтами оперативной памяти, дополнительным чипом Apple N1 и поддерживает технологию Wi-Fi 6E. Цена 11-дюймовой модели составляет 599 долларов, а 13-дюймовой — 799 долларов.