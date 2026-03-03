АБР рассматривает проект по развитию пунктов пропуска нового поколения с участием Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) рассматривает региональный проект по развитию пунктов пропуска нового поколения (Developing New Generation Border Crossing Points) для стран Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC), в котором участвует Азербайджан, а также Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Китай, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Банк.

Финансирование проекта предусматривается через Специальный фонд технической помощи в размере 1 млн долларов США.

Проект направлен на поддержку стран CAREC в разработке пунктов пропуска через границу нового поколения с акцентом на климатическую устойчивость и внедрение инновационных решений.

В рамках проекта планируется подготовка нескольких приоритетных пунктов пропуска, включая технико-экономические обоснования и комплексную экспертизу, а также разработка нового подхода к подготовке и реализации проектов. Кроме того, проект предполагает мероприятия по наращиванию потенциала стран CAREC в сфере развития и эксплуатации пунктов пропуска.

Реализация проекта позволит улучшить инфраструктуру и процедуры на пунктах пересечения границы, что сократит время и затраты на торговлю вдоль транспортной сети CAREC. Модернизация пунктов пропуска станет ключевым результатом инициативы, способствуя упрощению международного движения грузов и укреплению регионального сотрудничества.