БАКУ /Trend/ - В рамках технической подготовки к 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13), которая пройдет в Баку 17-22 мая, запущен портал управления радиоспектром WUF13.

Как сообщает Trend, портал создан с целью обеспечения безопасного, бесперебойного и скоординированного использования беспроводных устройств во время мероприятия. Посредством этого портала аккредитованные участники могут заранее зарегистрировать беспроводные устройства, которые они планируют использовать, и подать заявки на выделение соответствующего радиоспектра для этих устройств в электронном виде.

Все участники, желающие использовать беспроводные устройства в рамках WUF13, прежде всего, должны пройти аккредитацию через портал GEMS, являющийся официальной системой регистрации Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat). После подтверждения аккредитации участники должны создать личную учетную запись на портале управления радиоспектром, предоставить необходимую техническую информацию для каждого устройства и подать заявку на временное выделение радиоспектра.

После рассмотрения заявок участникам будет предоставлена информация о соответствующих радиочастотах по электронной почте для одобренных устройств, а QR-код для этих устройств будет активирован через портал.

Все одобренные устройства должны пройти техническую проверку и процедуру маркировки на месте проведения мероприятия. К использованию будут допущены только беспроводные устройства, успешно прошедшие этот этап и имеющие соответствующую маркировку.

Крайний срок регистрации беспроводных устройств и подачи заявок на использование радиоспектра — 30 апреля 2026 года.

По дополнительным вопросам и технической поддержке, касающейся портала управления радиоспектром WUF13, участники могут обращаться по адресу [email protected].

