КСИР заявил об ударе по штабу американской базы в Бахрейне

БАКУ /Trend/ - Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о разрушении штаба и главного командного здания американской военной базы в Бахрейне.

Как передает во вторник Trend, информацию об этом распространил КСИР.

Сообщается, что в рамках 14-го этапа операции «Истинное обещание 4» сегодня утром в районе Шейх Иса база США подверглась атаке с использованием дронов и ракет.

Иранская сторона утверждает, что в ходе этой фазы было задействовано 20 дронов и 3 ракеты, в результате чего повреждены штаб и главное командное здание базы, а также произошел пожар на топливных складах.

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.