Обсуждено сотрудничество в энергетическом секторе Азербайджана и Австрии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Обсуждено сотрудничество в энергетическом секторе Азербайджана и Австрии .

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министра энергетики Парвиза Шахбазова в аккаунте в X.

"Мы провели встречу с генеральным секретарем Федерального министерства экономики, энергетики и туризма Австрии Северином Грубером, а также с членом правления компании OMV Бериславом Гашо. С удовлетворением отметили, что наше сотрудничество с Австрией, являющейся одним из основных транзитных узлов природного газа в Центральной Европе, охватывает наряду с поставками сырой нефти и поставки природного газа. Мы обменялись мнениями о важности прагматичной политики в сфере природного газа для обеспечения устойчивой энергетической безопасности", - отмечается в публикации.

