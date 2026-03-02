Как не надетое свадебное платье способно рассказать целую жизнь... – история в Лянкяране (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Лянкяранском государственном драматическом театре состоялась премьера спектакля "Свадебное платье" по пьесе писателя-драматурга Гусейнбалы Мираламова, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Постановка - это тонкий и эмоциональный разговор о любви, семейных ценностях и женской судьбе. "Свадебное платье" здесь - не просто наряд для торжества. Это символ надежд, чистых чувств и хрупких мечтаний, которые мы бережно строим в юности. Но жизнь, как известно, редко следует сценарию наших грёз. Суровые законы общества, непредсказуемые повороты судьбы ставят героев перед непростым выбором. На протяжении всего спектакля зритель становится свидетелем внутренней борьбы человека за право на счастье. Эмоциональные сцены сменяют друг друга, заставляя зал сопереживать, задумываться, а порой и узнавать в происходящем собственные истории. Ведь иногда даже так и не надетое свадебное платье способно рассказать целую жизнь...

По завершении вечера директор театра и режиссер-постановщик Лалезар Гусейнова пригласила гостей на сцену. Выступающие говорили о творчестве Гусейнбалы Миреламова, подчеркивая актуальность поднимаемых им тем для современного общества. Особо отмечалась режиссерская работа Л. Гусейновой - точное художественное решение социальных проблем, выверенная сценическая драматургия и профессиональная актёрская игра.

"Свадебное платье" стало не просто спектаклем, а эстетическим и эмоциональным событием в культурной жизни региона.

