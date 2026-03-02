У побережья Маската атакован нефтяной танкер, есть погибший

БАКУ /Trend/ - На фоне эскалации на Ближнем Востоке, у побережья города Маскат (Оман) атакован нефтяной танкер.

Как сообщает агентство Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении Центра морской безопасности Омана.

По имеющейся информации, в результате атаки на судне произошёл взрыв, после чего вспыхнул пожар. Погиб член экипажа, являющийся гражданином Индии.

"Нефтяной танкер MKD VYOm, следовавший под флагом Маршалловых островов, подвергся атаке автономно управляемого водного транспортного средства в 52 морских милях от побережья Маската. На борту находилось около 59 463 тонны груза", - отмечается в сообщении.

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.