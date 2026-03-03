TAP является стратегически важным инфраструктурным проектом – посол Италии

БАКУ/Trend/ - Трансадриатический газопровод (TAP) является стратегически важным инфраструктурным проектом.

Как сообщает Trend, об этом сказал посол Италии в Азербайджане Лука Ди Канфранческо на заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

«Азербайджан продолжает укреплять региональную энергетическую безопасность и обеспечивать надежные и бесперебойные поставки энергии. Смотря в будущее, природный газ продолжит играть важную роль в поддержке энергетического перехода. Южный газовый коридор, особенно его конечный сегмент – Трансадриатический газопровод (TAP), – это стратегически важный инфраструктурный проект, пропускная способность которого будет увеличена в ближайшие годы. Этот газопровод обеспечивает прямое соединение между регионом Каспия и европейскими рынками, гарантируя безопасные, гибкие и прозрачные потоки энергии», – отметил посол.

Напомним, что 31 декабря 2020 года TAP осуществил транспортировку первых объёмов газа. Годовая пропускная способность TAP составляет 10 миллиардов кубометров, при этом предусмотрена возможность её увеличения до 20 миллиардов кубометров.

Трансадриатический газопровод, являющийся ключевым элементом Южного газового коридора, транспортирует природный газ с месторождения "Шахдениз" в Каспийском море напрямую на европейские рынки.

С 1 января 2026 года TAP предоставил дополнительную долгосрочную пропускную способность в рамках нового соглашения о транспортировке газа (GTA).