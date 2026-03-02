Фонд энергоэффективности - это не просто финансовый механизм - Самир Ахундов (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Укрепление энергетической безопасности и эффективное использование энергетических ресурсов в Азербайджане являются одними из главных приоритетов государственной политики. С этой целью предпринимаются последовательные шаги по повышению энергоэффективности и внедрению стимулирующих мер в стране.

Одним из важных инструментов этой политики является также Фонд энергоэффективности, созданный соответствующим указом Президента Азербайджанской Республики. Управление средствами Фонда осуществляет Агентство по регулированию энергетических вопросов (AERA).

О деятельности Фонда энергоэффективности и мерах, принимаемых для повышения энергоэффективности, в интервью Trend рассказал председатель правления AERA Самир Ахундов.

1. Какова основная цель создания Фонда энергоэффективности?

Фонд энергоэффективности был создан указом Президента Азербайджанской Республики № 13 от 1 марта 2024 года. Основная цель Фонда – обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов, а также стимулирование и продвижение мер по повышению энергоэффективности.

2. Какие меры стимулирования планируется реализовать за счет средств Фонда для повышения энергоэффективности?

Меры стимулирования, которые планируется реализовать за счет средств Фонда для повышения энергоэффективности, включают предоставление льготных кредитов через уполномоченные кредитные организации, реализацию пилотных проектов по энергоэффективности, а также выделение грантов и субсидий. Планируется реализация пилотных проектов преимущественно в государственных учреждениях социального, образовательного и медицинского назначения, а также финансирование определенной части расходов, связанных с мерами по энергоэффективности, за счет субсидий. Субсидиями в основном могут воспользоваться субъекты обязательного энергетического аудита и управляющие организации по нежилым зданиям государственных учреждений социальной сферы, образования и здравоохранения.

Гранты планируется выделять главным образом для поддержки научных исследований и разработок в области энергоэффективности, проводимых в высших учебных заведениях и научно-исследовательских институтах.

3. Вы упомянули, что одной из мер стимулирования является предоставление льготных кредитов. Можете ли вы предоставить информацию о процентной ставке, сроке и сумме кредитов? Кто может воспользоваться этими кредитами?

Согласно «Правилам формирования и использования средств Фонда энергоэффективности», кредиты от 1000 до 50 000 манатов классифицируются как малые кредиты, от 50 001 до 1 000 000 манатов - как среднего объема, а от 1 000 001 до 10 000 000 манатов - как крупные. Малые кредиты предназначены для предоставления на срок до 5 лет, средние - до 10 лет, а крупные - до 15 лет. На данном этапе, для обеспечения доступности, годовая процентная ставка по кредитам установлена ​​на уровне 5%, и воспользоваться этими кредитами смогут как физические, так и юридические лица.

4. "Требования к проектам, финансируемым из Фонда энергоэффективности" были утверждены решением коллегии министерства энергетики от 22 января 2026 года. Можете ли вы предоставить информацию об этом документе?

В этом документе, утвержденном решением коллегии, подробно изложены вышеупомянутые меры стимулирования – пилотные проекты, целевые группы для грантов, субсидий и льготных кредитов, сфера действия мер стимулирования, а также технологии энергоэффективности, которые предполагается применять в рамках этих мер, и требования к ним.

5. В каких сферах планируется внедрение вышеупомянутых мер стимулирования?

Сферы, в которых будут внедряться меры по повышению энергоэффективности, отражены в статье 15.2 закона Азербайджанской Республики «Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности». К ним относятся поддержка реализации мер по повышению энергоэффективности и государственных программ, финансирование научно-технической деятельности, внедрение систем управления энергопотреблением, интеллектуальных счетчиков и систем, когенерации и высокоэффективных когенерационных устройств, а также использование возобновляемых источников энергии.

Кроме того, «Требования к проектам, финансируемым из Фонда энергоэффективности», утвержденные решением коллегии министерства энергетики, устанавливают соответствующие технологии и меры по повышению энергоэффективности для каждой из вышеупомянутых сфер. Примерами технологий и мер по повышению энергоэффективности являются утепление зданий, установка систем отопления, отвечающих современным требованиям, повышение энергоэффективности существующих систем отопления, применение солнечных батарей и автономных возобновляемых источников энергии для активных потребителей, а также установка высокоэффективных систем освещения.

6. Каковы будут долгосрочные выгоды от этих мер, предпринятых в рамках Фонда энергоэффективности, для экономики страны и граждан?

В результате запланированных в рамках Фонда энергоэффективности мер по повышению энергоэффективности, в первую очередь, будет достигнута экономия потребляемых по всей стране энергетических ресурсов и снижение энергозатрат. Это, в свою очередь, положительно скажется на семейных бюджетах граждан, а также на финансовом положении предприятий, работающих в стране. В целом, меры по энергоэффективности создадут возможность более эффективного использования имеющихся ресурсов.

В то же время, эти процессы имеют большое значение и с экологической точки зрения. Оптимизация энергопотребления способствует сокращению выбросов углекислого газа, созданию более чистой окружающей среды и выполнению Азербайджаном международных климатических обязательств.

В результате Фонд энергоэффективности является не только финансовым механизмом, но и стратегическим инструментом, направленным на формирование в стране культуры эффективного использования энергии, внедрение инновационных технологий и обеспечение устойчивого экономического развития.

