Стала известна программа визита Еврокомиссара Йоргенсена в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Завтра европейский комиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен прибудет в Баку для укрепления и углубления энергетического партнёрства между ЕС и Азербайджаном, сообщает Trend со ссылкой на Европейскую комиссию.

Как сообщается, вместе с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым он будет сопредседателем 12-го заседания Министрского совета Консультативного совета Южного газового коридора и 4-го заседания Министрского совета Консультативного совета по "зелёной" энергии.

Ежегодные встречи собирают представителей правительств-партнёров, институтов и компаний для подведения итогов и продвижения совместных обязательств в рамках стратегического и взаимовыгодного энергетического партнёрства.

"Азербайджан играет важную роль в усилиях ЕС по диверсификации поставок и отказу от российских ископаемых энергоносителей. Поставки газа через Южный газовый коридор способствуют более диверсифицированному, надёжному и безопасному газоснабжению Европы в соответствии с целями REPowerEU. Кроме того, богатые возобновляемые ресурсы Азербайджана открывают большие возможности для европейских компаний и экономического роста страны. Укрепление сотрудничества остаётся ключевым для обеспечения общей энергетической безопасности, конкурентоспособности и целей декарбонизации", - отметили в Европейской комиссии.

В Баку комиссар также проведёт двусторонние встречи с азербайджанскими официальными лицами, а также с министром энергетики Молдовы Дориным Юнгхиету.

По завершении заседаний Министрских советов Йоргенсен и Шахбазов дадут совместную пресс-конференцию.