Джейхун Байрамов обсудил с бахрейнским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке

БАКУ /Trend/ - 2 марта 2026 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифом бин Рашидом аль-Заяни.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, во время разговора был проведен обмен мнениями по последней военной эскалации в регионе Ближнего Востока, возросшей напряженности в сфере безопасности и возможных последствиях этих событий.

Отмечается, что министры выразили серьёзную обеспокоенность стремительными изменениями ситуации в регионе, подчеркнув, что дальнейшее нарастание напряженности может иметь нежелательные последствия для региональной стабильности и безопасности.

В ходе беседы было отмечено, что меры по деэскалации носят неотложный характер, отмечена важность сохранения открытых дипломатических каналов, содействия диалогу и переговорному процессу.

Кроме того, была отмечена необходимость соблюдения норм и принципов международного гуманитарного права и защиты гражданского населения и инфраструктуры.

Во время телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам регионального и международного характера, представляющим взаимный интерес.

