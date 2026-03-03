SOCAR и TotalEnergies обсудили приоритеты устойчивого развития (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент SOCAR Ровшан Наджаф в рамках заседаний Консультативного совета по Южному газовому коридору и Консультативного совета по зеленой энергетике провёл встречу со старшим вице-президентом TotalEnergies Мартиной Оппици.

Об этом Trend сообщили в SOCAR.

В ходе встречи была отмечена значимость энергетических проектов, реализованных по инициативе Азербайджана, в том числе проекта Южный газовый коридор, для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Стороны рассмотрели текущее состояние реализации совместных проектов, включая результаты операционной деятельности на газоконденсатном месторождении Апшерон, а также ход работ по его полномасштабной разработке.

В ходе беседы также обсуждались вопросы энергетической безопасности, цифровизации, приоритеты устойчивого развития и другие темы, которые представляют взаимный интерес.