Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

SOCAR и TotalEnergies обсудили приоритеты устойчивого развития (ФОТО)

Энергетика Материалы 3 марта 2026 15:30 (UTC +04:00)
SOCAR и TotalEnergies обсудили приоритеты устойчивого развития (ФОТО)

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент SOCAR Ровшан Наджаф в рамках заседаний Консультативного совета по Южному газовому коридору и Консультативного совета по зеленой энергетике провёл встречу со старшим вице-президентом TotalEnergies Мартиной Оппици.

Об этом Trend сообщили в SOCAR.

В ходе встречи была отмечена значимость энергетических проектов, реализованных по инициативе Азербайджана, в том числе проекта Южный газовый коридор, для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Стороны рассмотрели текущее состояние реализации совместных проектов, включая результаты операционной деятельности на газоконденсатном месторождении Апшерон, а также ход работ по его полномасштабной разработке.

В ходе беседы также обсуждались вопросы энергетической безопасности, цифровизации, приоритеты устойчивого развития и другие темы, которые представляют взаимный интерес.

SOCAR и TotalEnergies обсудили приоритеты устойчивого развития (ФОТО)
SOCAR и TotalEnergies обсудили приоритеты устойчивого развития (ФОТО)
SOCAR и TotalEnergies обсудили приоритеты устойчивого развития (ФОТО)
SOCAR и TotalEnergies обсудили приоритеты устойчивого развития (ФОТО)
SOCAR и TotalEnergies обсудили приоритеты устойчивого развития (ФОТО)
SOCAR и TotalEnergies обсудили приоритеты устойчивого развития (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости